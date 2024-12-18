2026 Dünya Kupası: Dünya kupası eleme grubu maçları ne zaman oynanacak?

Haber Merkezi

Kıyasıya mücadelelere sahne olacak FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için gruplar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

A Milli Futbol Takımı, çekilen kura sonucunda E Grubu’nda yer alarak Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda- İspanya arasındaki mücadelenin kazananı ile sahaya çıkacak.

Toplamda 45 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan müsabakaların eşlemlerin belli olmasının ardından futbolseverler eleme grubu maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya koyuldu. Peki, 2026 Dünya Kupası eleme grubu maçları ne zaman oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI ELEME GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.