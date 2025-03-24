2026 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? İşte, Türkiye'nin maç programı...

Hüseyin Topuz

2026 Dünya Kupası eleme maçları için geri sayım başladı. Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı sağlayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinin ilk haftasında 12 maç yapılacak.

İşte, Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası eleme maçlarının programı...

A Milli Takımımızın maç programı şöyle;

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye