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2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oluyor! Kura çekimi ne zaman?

2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oluyor! Kura çekimi ne zaman? ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, Avrupa elemeleri grup kura çekimi merakla bekleniyor. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih...