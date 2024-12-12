2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oluyor! Kura çekimi ne zaman?

Hüseyin Topuz
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası elemeleri heyecanı başlıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor.
Türkiye'nin de yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası için grupların belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılacak.
Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak.
Peki kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen o tarih....
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi 13 Aralık Cuma günü FIFA'nın Zürih'deki merkezinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.