2026 Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük hemşire maaşı...

Memur maaşlarına yapılan zamların ardından sağlık sektöründe görev yapan hemşirelerin 2026 yılı maaşları da belli oldu.

Açıklanan zam oranları sonrası “Hemşire maaşı kaç TL oldu?”, “Yüzde kaç zam yapıldı?” ve “En düşük hemşire maaşı ne kadar?” soruları arama motorlarında öne çıktı.

Özellikle yılın ilk 6 ayında geçerli olacak zamlı maaşlar, hem kamu hem de üniversite hastanelerinde görev yapan hemşireler tarafından yakından takip ediliyor.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2026

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılının ilk 6 ayında hemşire maaşlarına yüzde 18.60 zam uygulandı.

5/1 derecesindeki üniversite mezunu bir hemşire maaşı 61.759 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 73.246,17 TL olacak.

8/1 derecesindeki hemşire maaşı 58.634 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 70.380 TL olacak.

Kıdemi ve derecesi artan hemşirelerde ise maaşlar ek ödemelerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkıyor.

Döner sermaye, nöbet ücretleri ve görev yapılan kuruma göre hemşirelerin eline geçen net maaş tutarı değişiklik gösterebiliyor.

Zamlı maaşlar, Ocak ayı itibarıyla hesaplara yansıtılacak.