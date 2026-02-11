Skriniar’ın cezası bitti mi? Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durum…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’nin savunma hattındaki lideri Milan Skriniar, Kocaelispor karşılaşmasında taraftara yönelik hareketi sebebiyle 2 maç ceza almıştı.

Şampiyonluk yarışının en kritik duraklarından biri olan Trabzonspor deplasmanı öncesinde ise tüm gözler Slovak yıldızın ceza takvimine çevrildi.

Savunmanın merkezinde "bel kemiği" görevini üstlenen tecrübeli stoperin dev derbide sahada olup olmayacağı merak ediliyor.

İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Skriniar’ın durumu…

Milan Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, 2 maçlık men cezasını Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği mücadelelerinde kenarda bekleyerek doldurdu.

Cezasını resmen tamamlayan tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sahada olacak.