Bir robota vatandaşlık veren ilk ülke hangisidir? İşte yanıtı

Televizyon programlarında ve bilgi yarışmalarında sıkça sorulan sorulardan biri yeniden gündemde: Bir robota vatandaşlık veren ilk ülke hangisidir?

Bu soru aslında teknoloji ve insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Yapay zekanın hukuki statüsüyle ilgili tartışmaların merkezinde yer alan bu olay, dünya genelinde uzun süre konuşulmuştu.

Peki; ilk hangi ülke bir robota vatandaşlık verdi? İşte yanıtı...

VATANDAŞLIK ALAN İLK ROBOT:

Bir robota resmi olarak vatandaşlık veren dünyadaki ilk ülke Suudi Arabistan’dır.

Bu tarihi karar, Ekim 2017’de Riyad’da düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı sırasında kamuoyuna duyuruldu.

Vatandaşlık verilen robot ise Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia oldu.

Sophia, insan benzeri yüz hatları, mimikleri ve konuşma yeteneğiyle öne çıkan bir insansı robot olarak geliştirildi.