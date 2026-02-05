6 Şubat depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? 6 Şubat'ta kaç kişi vefat etti?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 2023 yılı şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.

14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Depremlerin üçüncü yıl dönümünde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Peki; 6 Şubat 2023'te deprem saat kaçta, kaç saniye sürdü? 6 Şubat deprem büyüklüğü kaç? Kaç kişi vefat etti? İşte, bilgiler...

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de Elbistan ilçesinde saat 13.24'te deprem meydana geldi.

6 ŞUBAT 2023 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ

6 Şubat 2023 günü meydana gelen ilk deprem 65 saniye sürdü.

Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 45 saniye sürdü.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

6 ŞUBAT'TA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.