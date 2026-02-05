İşte Epstein Adası: İçi ve dışından görüntüler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınladı.

Epstein'in kurduğu ada düzeninde istismar, ayin ve yasa dışı aktiviteler yaptığı biliniyordu.

O ada, yeniden merak konusu oldu.

Birçok ünlünün ziyaret ettiği iddia edilen Epstein Adası hakkında detaylar haberimizde.

Peki, Epstein adası nerede? Epstein adası haritadaki konumu...

EPSTEIN ADASI NEREDE

Little St. James olarak bilinen Epstein adası, Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı St. Thomas kıyılarından yaklaşık 2 mil açıkta.

Yaklaşık 72 dönümlük bu ada, birkaç villadan oluşan kapalı ve izole bir yaşam alanına sahip.

Yerliler buraya "Pedofil Adası" adını vermişti. Jeffrey Epstein ise "Küçük St. Jeff's" olarak anmıştı.

Epstein her iki mekanı da sık sık ziyaret ediyordu ve yerel halk onu her iki mekana da reşit olmayan kızları götürmekle suçlandı.