Curling nedir, nasıl oynanır? Curling oyun kuralları

2026 Kış Olimpiyatları ile birlikte daha önce pek çok kişinin adını duyduğu ancak detaylarını bilmediği Curling (Körling) yeniden gündeme geldi.

Buz üzerinde oynanan strateji ve takım oyunu olarak öne çıkan körling, olimpiyatların en dikkat çeken branşları arasında yer alıyor.

Peki Curling nedir, nasıl oynanır, kuralları nelerdir ve kaç kişiyle oynanır?

Buz pistinde taşların hedefe en yakın şekilde kaydırılmasıyla oynanan bu olimpik spor dalına dair merak edilenler...

CURLİNG NEDİR

Curling, buz pistinde oynanan ve stratejiye dayalı bir takım sporudur.

Oyunda amaç, granitten yapılan özel taşları buz üzerinde kaydırarak hedef daireye en yakın noktaya yerleştirmektir.

İskoçya kökenli olan bu spor, günümüzde Kış Olimpiyatları’nın en dikkat çeken branşları arasında yer almaktadır.

NASIL OYNANIR

Curling, dikdörtgen şeklindeki buz pistinde iki takım arasında oynanır. Curling takımları dört oyuncudan oluşur.

Takımlar sırayla taşlarını buz üzerinde kaydırır.

Oyuncular, taşı atan takım arkadaşının taşının yönünü ve hızını kontrol edebilmek için buz yüzeyini özel süpürgelerle süpürür. Bu süpürme işlemi, taşın daha düz ve kontrollü ilerlemesini sağlar.

OYUN KURALLARI

Her takımın bir devrede (end) 8 taşı vardır ve taşlar sırayla atılır.

Amaç, granitten yapılan taşları buz üzerinde kaydırarak hedef daireye (house) rakip takımdan daha yakın konumlandırmaktır.

Taşı atan oyuncuya takım arkadaşları, taşın hızını ve yönünü kontrol etmek için özel süpürgelerle buz yüzeyini süpürerek yardımcı olur.

Bir maç genellikle 8 veya 10 end üzerinden oynanır.

End sonunda, yalnızca hedefe rakibin en yakın taşından daha yakın olan taşlar puan kazandırır.

Her endde yalnızca bir takım puan alabilir.

En fazla puanı toplayan takım maçı kazanır.

Maçlarda stratejiyi belirleyen takım kaptanına “skip” adı verilir ve atışların yönünü o belirler.