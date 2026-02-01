2026 Şubat Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Burçlara en net etkisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Astroloji gündemi Şubat ayına yaklaşırken yeniden hareketlendi.

Gökyüzü takvimini yakından takip eden astroloji tutkunları, 2026 Şubat Dolunayı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı.

Arama motorlarında hızla yükselen bu konu, dolunayın burçlara etkileri, duygusal yansımaları ve hayatın hangi alanlarında değişim getireceğiyle birlikte merak ediliyor.

Özellikle Aslan burcunda gerçekleşecek olan Şubat 2026 dolunayı, güçlü enerjisiyle dikkat çekiyor.

İşte, Şubat 2026 Dolunayı ve merak edilenler...

ŞUBAT DOLUNAYI NE ZAMAN 2026

2026 yılı Şubat Dolunayı, 1 Şubat 2026 Pazar gününü 2 Şubat Pazartesi’ye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 01.09’da gerçekleşecek.

Bu dolunay, kış mevsiminin en güçlü gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilir ve geleneksel olarak “Kar Dolunayı (Snow Moon)” adıyla bilinir.

Ay, en parlak ve dolu haliyle gökyüzünde net biçimde gözlemlenebilecek.

BURÇLARA ETKİLERİ

2026 Şubat Dolunayı, hem zamanı hem de astrolojik etkileriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Bu gökyüzü olayı, burçlar üzerinde güçlü etkiler bırakmaya hazırlanıyor

Koç

Aşk hayatın ve özel zevklerin ön planda.

Bir ilişki netleşebilir ya da duygular açıkça ortaya dökülebilir. Cesur ama fevri olmamaya dikkat.

Boğa

Ev, aile ve geçmiş meseleler gündemde.

Aile içinde önemli bir konuşma ya da taşınma kararı alınabilir. Duygusal yükler kapanıyor.

İkizler

İletişim trafiğin hızlanıyor.

Beklenmedik bir haber, konuşma ya da itiraf gündeme gelebilir. Söylenen sözler kalıcı etki bırakabilir.

Yengeç

Maddi konular ve özdeğer teması öne çıkıyor.

Bir gelir-gider meselesi sonuçlanırken, “hak ettiğim bu mu?” sorusu netleşiyor.

Aslan

Dolunay senin burcunda gerçekleşiyor.

Hayatında önemli bir dönüm noktası. İlişkiler, görünüm ve kişisel hedeflerde güçlü kararlar alabilirsin.

Başak

İçe dönüş zamanı.

Bilinçaltı konular, yorgunluklar ve bitmesi gereken alışkanlıklar fark ediliyor. Ruhsal temizlik önemli.

Terazi

Sosyal çevre ve arkadaşlıklar gündemde.

Bir dostluk sona erebilir ya da geleceğe dair bir hedef netleşebilir.

Akrep

Kariyer ve toplumsal statü ön planda.

Üstlerle ilişkiler, terfi ya da yön değişikliği söz konusu olabilir. Güç savaşlarına dikkat.

Yay

Eğitim, seyahat ve hayat felsefesi alanında farkındalık.

Yeni bir karar, yolculuk ya da bakış açısı değişimi gündeme gelebilir.

Oğlak

Maddi paylaşımlar ve derin ilişkiler öne çıkıyor.

Borçlar, krediler ya da duygusal bağlarla ilgili netleşme yaşanabilir.

Kova

İkili ilişkilerde tamamlanma enerjisi.

Bir ilişki ya başka bir seviyeye taşınır ya da net bir şekilde kapanır.

Balık

İş hayatı, günlük düzen ve sağlık konuları gündemde.

Yoğunluk artabilir; bedenini ve ruhunu ihmal etmemelisin.