Filede dev derbi: GS Daikin - FB Medicana voleybol maçı CANLI İZLE...

- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana derbisi oynanacak.
- Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 1 Şubat 2026'da saat 17.00'de başlayacak.
- Mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
Filede dev derbi heyecanı yaklaşıyor...
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçında Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor.
Sultanlar Ligi'ndeki derbi mücadelesinin canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde.
Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
Peki; 1 Şubat 2026 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, yayın bilgileri...
GS-FB VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.
Müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.