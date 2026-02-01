Epstein belgeleri nerede yayımlandı, nasıl bakılır? Epstein belgeleri PDF ekranı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, milyoner finansçı Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmaya ait yeni kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, Epstein’ın genç kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin dosyaların açıklanmaya devam edeceğini duyurdu.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, üç milyon sayfadan fazla belgenin yanı sıra 2 binden fazla video ve 180 bin fotoğrafın yayınlandığını açıkladı. Söz konusu materyaller, bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.

Yayınlanan belgelerin, aralık ayında ilk kez kamuoyuna açıklanan dosyalarda yer almayan bazı kayıtları da içerdiği belirtildi.

Peki; Epstein belgeleri nerede yayımlandı? Nasıl bakılır? İşte, PDF ekranı...

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, düzenlediği basın toplantısında, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak kamuoyunun erişimine açtıklarını söyledi.

Epstein belgeleri nereden, nasıl okunur ve bakılır merak edildi.

İşte, Epstein PDF belge ekranı:

EPSTEIN BELGELERİ PDF