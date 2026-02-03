2026 Şubat takvimi şaşırttı: Her gün 4 kez...

- 2026 Şubat ayı, her haftanın gününün 4 kez yaşanmasıyla dikkat çekiyor.
- Ay, 28 gün boyunca mükemmel bir matematiksel düzen sunuyor.
- İlk günün Pazar olması, bu ayın "mükemmel ay" olarak anılmasına neden oldu.
2026 yılının Şubat ayı da bir sürprizle gündemde.
Günler ilerledikçe fark edenlerin sayısı artıyor...
Haftalar alışıldık akışında ilerliyor gibi görünse de, dikkatli bakanlar bu ayın diğerlerinden ayrıldığını belirtiyor.
Şubat 2026 sıradan bir ay değil.
İşte sebebi...
DÖRT DÖRTLÜK ŞUBAT
Bunun nedeni oldukça basit bir takvim matematiğine dayanıyor.
2026 Şubat ayı 28 gün sürüyor ve ayın ilk günü Pazar gününe denk geliyor.
Haftanın her günü ise ay içinde tam dört kez yaşanıyor.
4 Pazar, 4 Pazartesi, 4 Salı, 4 Çarşamba, 4 Perşembe, 4 Cuma ve 4 Cumartesi.