2026 Şubat takvimi şaşırttı: Her gün 4 kez... 2026 yılı Şubat ayı, takvim meraklılarının dikkatini çeken ilginç bir düzenle geliyor. 28 gün sürecek ay boyunca haftanın her günü tam 4 kez yaşanacak. Bu matematiksel denge, "mükemmel ay" olarak anılmasına neden oldu.