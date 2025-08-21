21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.393 TL
Satış: 4.394 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.073 TL
Satış: 7.235 TL
Yarım altın
Alış: 14.103 TL
Satış: 14.470 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.336 TL
Satış: 29.779 TL