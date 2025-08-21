21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.393 TL

Satış: 4.394 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.073 TL

Satış: 7.235 TL

Yarım altın

Alış: 14.103 TL

Satış: 14.470 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.336 TL

Satış: 29.779 TL