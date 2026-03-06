Abone ol: Google News

Derbinin hakemi Ozan Ergün’ün Beşiktaş ve Galatasaray karnesi: İstatistikler ne diyor

Hafta sonu oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Peki, Ozan Ergün bu zamana kadar Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında neler yaptı?

Trendyol Süper Lig’de gözler haftanın en kritik karşılaşmasına çevrildi.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Puan farkını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar sahasında kazanmayı hedefliyor. Lider Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

7 Mart Pazar günü saat 20.00’de oynanacak dev mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Ergün’ün iki takımın maçlarındaki geçmiş performansı merak konusu oldu. İşte hakemin Galatasaray ve Beşiktaş karnesi:

OZAN ERGÜN'ÜN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, Ozan Ergün’ün yönettiği karşılaşmalarda hata yapmıyor.

Toplam Maç: 6

Galibiyet: 6

Galatasaray’ın Kartları: 8 Sarı, 1 Kırmızı

Rakiplerin Kartları: 12 Sarı, 1 Çift Sarıdan Kırmızı, 1 Direkt Kırmızı

Kazanılan Penaltı: 1

Ergün’ün Yönettiği Galatasaray Maçları:

8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor

11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray

14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor

OZAN ERGÜN’ÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlılar, Ozan Ergün’ün yönettiği 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Toplam Maç: 6

Galibiyet: 4

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 0

Beşiktaş’ın Kartları: 12 Sarı

Rakiplerin Kartları: 12 Sarı

Ergün’ün Yönettiği Beşiktaş Maçları:

22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe

19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş

4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş

