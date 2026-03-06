Derbinin hakemi Ozan Ergün’ün Beşiktaş ve Galatasaray karnesi: İstatistikler ne diyor

Trendyol Süper Lig’de gözler haftanın en kritik karşılaşmasına çevrildi.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Puan farkını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar sahasında kazanmayı hedefliyor. Lider Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

7 Mart Pazar günü saat 20.00’de oynanacak dev mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Ergün’ün iki takımın maçlarındaki geçmiş performansı merak konusu oldu. İşte hakemin Galatasaray ve Beşiktaş karnesi:

OZAN ERGÜN'ÜN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, Ozan Ergün’ün yönettiği karşılaşmalarda hata yapmıyor.

Toplam Maç: 6

Galibiyet: 6

Galatasaray’ın Kartları: 8 Sarı, 1 Kırmızı

Rakiplerin Kartları: 12 Sarı, 1 Çift Sarıdan Kırmızı, 1 Direkt Kırmızı

Kazanılan Penaltı: 1

Ergün’ün Yönettiği Galatasaray Maçları:

8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor

11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray

14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor

OZAN ERGÜN’ÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlılar, Ozan Ergün’ün yönettiği 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Toplam Maç: 6

Galibiyet: 4

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 0

Beşiktaş’ın Kartları: 12 Sarı

Rakiplerin Kartları: 12 Sarı

Ergün’ün Yönettiği Beşiktaş Maçları:

22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe

19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş

4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş