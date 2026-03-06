Derbinin hakemi Ozan Ergün’ün Beşiktaş ve Galatasaray karnesi: İstatistikler ne diyor

Hafta sonu oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Peki, Ozan Ergün bu zamana kadar Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında neler yaptı?
Trendyol Süper Lig’de gözler haftanın en kritik karşılaşmasına çevrildi.
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Puan farkını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar sahasında kazanmayı hedefliyor. Lider Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
7 Mart Pazar günü saat 20.00’de oynanacak dev mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Ergün’ün iki takımın maçlarındaki geçmiş performansı merak konusu oldu. İşte hakemin Galatasaray ve Beşiktaş karnesi:
OZAN ERGÜN'ÜN GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray, Ozan Ergün’ün yönettiği karşılaşmalarda hata yapmıyor.
Toplam Maç: 6
Galibiyet: 6
Galatasaray’ın Kartları: 8 Sarı, 1 Kırmızı
Rakiplerin Kartları: 12 Sarı, 1 Çift Sarıdan Kırmızı, 1 Direkt Kırmızı
Kazanılan Penaltı: 1
Ergün’ün Yönettiği Galatasaray Maçları:
8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray
22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği
15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük
3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor
11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray
14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor
OZAN ERGÜN’ÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Siyah-beyazlılar, Ozan Ergün’ün yönettiği 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Toplam Maç: 6
Galibiyet: 4
Beraberlik: 2
Mağlubiyet: 0
Beşiktaş’ın Kartları: 12 Sarı
Rakiplerin Kartları: 12 Sarı
Ergün’ün Yönettiği Beşiktaş Maçları:
22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe
19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor
22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş
19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş
4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor
3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş