Emeklilere ek gelir fırsatı: Ziraat Bankası 2026 Mart promosyon detayları

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden almak isteyen milyonlarca vatandaş, bankanın Mart 2026 için açıkladığı güncel promosyon kampanyasını araştırmaya başladı.

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu maaş promosyonu ile dikkat çekti.

Özellikle maaşını farklı bir bankadan taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen emekliler, promosyon miktarlarını araştırmaya başladı.

Banka ayrıca başvuru yöntemleri, taahhüt süresi ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin detayları da paylaştı.

Peki, Ziraat Bankası Mart 2026 emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte Ziraat Bankası’nın güncel emekli promosyon kampanyasının detayları...

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL PROMOSYON BİLGİLERİ 2026

Banka, emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon tutarı, maaş aralığına göre farklılık gösterebiliyor.

Güncel rakamları şu şekilde:

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Kampanya kapsamında emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Ziraat Bankası, otomatik fatura talimatı veren emeklilere toplamda 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.

Bankkart kullanıcıları için 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor.

Nakit promosyon, faizsiz kredi, iade fırsatları ve ek finansman destekleri bir araya geldiğinde kampanya toplamda 90 bin TL'ye varan bir avantaj sunuyor.