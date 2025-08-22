21 Ağustos reyting sonuçları: UEFA Konferans Ligi play-off turu reytingleri devirdi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Tüm kategorilerde TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programı zirveyi kaptı.

Total, AB ve ABC gruplarında Başakşehir - CS U Craiova Konferans Ligi play-off maçı ikinci sıraya yerleşti.