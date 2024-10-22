21 Ekim reyting sonuçları: Kalpazan dizisi bekleneni karşılamadı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total reytinglerde 1. sırayı Now’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar” alırken, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı. 3. sırada ise “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” bulunuyor.

AB reytinglerinde 1. sırada yine “Kızıl Goncalar” yer alırken, 2. sırayı Show TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kalpazan” ve 3. sırayı “Kızıl Goncalar” dizisinin özeti aldı.

ABC reytinglerinde ise 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Kızıl Goncalar” dizisinin özeti, 3.sırada “Kalpazan” yer aldı.