21 Haziran 2025: En uzun gündüz kaç saat? Gece ve gündüz süreleri...

Takvimler, 21 Haziran'ı gösteriyor...

Her yıl 21 Haziran’da yaşanan yaz gündönümü, gökyüzü olaylarını takip edenlerin ve özellikle kuzey yarımkürede yaşayanların dikkatini çekiyor.

Bu özel tarihte gündüz süresi yılın en uzun halini alırken, gece ise en kısa olur.

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla gelir. Bu olay, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin resmen başladığı anlamına gelir.

Aynı anda Güney Yarımküre'de ise kış gündönümü yaşanır.

Peki, 21 Haziran’da neler yaşanır? Gündüz kaç saat sürer? Gece neden bu kadar kısalır? İşte 21 Haziran'ın özellikleri...

21 HAZİRAN'DA GÜNDÜZ KAÇ SAAT

21 Haziran’da Türkiye’de gündüz süresi, şehirden şehre değişmekle birlikte yaklaşık 15 saate kadar çıkar.

Örnek olarak:

Edirne’de gündüz: 15 saat 22 dakika

Ankara’da gündüz: 15 saat 3 dakika

Antalya’da gündüz: 14 saat 42 dakika

Hakkâri’de gündüz: 14 saat 57 dakika

Bu da, yılın en erken gün doğumu ve en geç gün batımı anlamına gelir.

GECE SÜRESİ

Gündüz süresi uzadıkça, doğal olarak gece süresi kısalır. 21 Haziran gecesi:

En kısa gece yaşanır. Öyle ki, gece süresi bazı bölgelerde 8-9 saate kadar düşebilir.