2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor: İşte maç takvimi

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Kosova’yı geçmesi halinde Dünya Kupası’na katılacak. Futbolseverler, Dünya Kupası maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi…
Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına şimdiden kilitlendi.
Tarihin en geniş katılımlı şampiyonası olacak turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.
A Milli Futbol Takımı’mız ise bu akşam oynanacak Kosova maçından galip gelmesi durumunda turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi…
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 11 Haziran 2026’da Meksiko’daki Azteca Stadyumu’nda yapılacak açılış maçıyla start alacak.
Yaklaşık 40 gün sürecek turnuva boyunca grup aşamalarından çeyrek ve yarı finallere kadar heyecan dorukta yaşanacak.
Organizasyon, 19 Temmuz 2026 tarihinde MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek ve dünya futbolunun yeni şampiyonu belli olacak.
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük maçı: 18 Temmuz 2026