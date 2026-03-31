Yüzyıllardır süren gelenek: 1 Nisan Şaka Günü bakın nasıl ortaya çıktı

1 Nisan Şaka Günü, her yıl milyonlarca kişinin eğlenceli sürprizler ve beklenmedik şakalarla kutladığı özel günlerden biri.

Kimi zaman masum ve komik, kimi zaman ise oldukça inandırıcı olabilen bu şakalar, günün sonunda “1 Nisan” denilerek ortaya çıkarılıyor.

1 Nisan Şaka Günü’nün ortaya çıkışına dair farklı ülkelerde anlatılan birçok efsane ve tarihsel rivayet bulunuyor.

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan Şaka Günü’nün ortaya çıkışına dair birçok farklı rivayet bulunsa da en yaygın kabul gören hikaye, takvim değişikliğiyle bağlantılı olarak anlatılıyor. Tarihçilere göre eski dönemlerde Jül Sezar döneminde kullanılan Jülyen takviminde yeni yılın başlangıcı 25 Mart olarak kabul ediliyordu ve kutlamalar 1 Nisan’a kadar sürüyordu.

Ancak IX. Charles, 1564 yılında Fransa’da yaptığı takvim düzenlemesiyle yılbaşını 1 Ocak tarihine aldı. Buna rağmen bazı kişilerin eski geleneği sürdürerek 1 Nisan’ı yılbaşı olarak kutlamaya devam etmesi, zamanla alay konusu haline geldi. Bu kişilere şaka yapmak amacıyla düzenlenen küçük oyunlar ve sürprizler, ilerleyen yıllarda gelenekleşerek bugünkü 1 Nisan Şaka Günü’nün temelini oluşturdu.

Günün zamanla Avrupa’da “April Fools’ Day” yani “Aptallar Günü” olarak anılmaya başlandığı belirtilirken, kökenine ilişkin farklı görüşler de bulunuyor. Bazı kaynaklar bu geleneğin eski Roma’daki Hilarya kutlamalarına ve Hindistan’daki Huli festivallerine kadar uzandığını öne sürüyor.

Öte yandan, 1 Nisan’a ilişkin ilk yazılı örneklerden biri de Geoffrey Chaucer tarafından kaleme alınan Canterbury Masalları adlı eserde yer alıyor. Bu eser, 1 Nisan’ın tarihsel kayıtlarda geçtiği en eski örneklerden biri.