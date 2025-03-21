21 Mart ritüelleri | Bahar ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? 21 Mart'ta gerçekleşiyor...

Yağmur Uçar

Günün en çok araştırılan konularından biri de "21 Mart ekinoksu" oluyor.

Vatandaşlar, bugünkü ekinoksun özelliklerini ve ritüelleri merak ediyor.

Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana Ekinoks denir.

Her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Böylece, gece-gündüz saatleri eşitlenir.

Akabinde ise günler uzamaya başlar.

Peki; 21 Mart'ta ne yapılır? İşte ekinoks ritüelleri...

21 MART RİTÜELLERİ

Türk ve Asya kültürlerinde; Ateşin üzerinden atlanır. Yemekler yapılır, özellikle sembolik yiyecekler hazırlanır. Doğaya çıkılır, çimenlere basarak yenilenme ritüeli gerçekleştirilir.

Pagan kültüründe; Doğanın uyanışını simgelemek için çiçekler ve yumurtalar kullanılır. Dengeyi sağlamak amacıyla meditasyon ve doğaya teşekkür törenleri düzenlenir. Yeni başlangıçlar için dilekler yazılır ve toprağa gömülür.

Şamanlarda ise; Güneşi selamlamak için gün doğumu sırasında doğaya çıkılır. Davul ve müzikle ritüeller yapılarak enerji dengelenir. Ateş veya tütsü kullanılarak kötü enerjiler temizlenir.

Uzak Doğu'da; Higan adı verilen dönemde ataların ruhları anılır ve tapınak ziyaretleri yapılır. Doğadaki dengenin kutlanması için çiçeklerle süslemeler yapılır.

Eski Avrupa kültürlerinde tarım sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Ağaç dikme ve çiçek ekme ritüelleri yapılır.