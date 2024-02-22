21 Şubat reyting sonuçları: Sandık Kokusu zirveyi kaptırdı! İşte zirvenin sahibi...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
21 Şubat Çarşamba reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.
AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.