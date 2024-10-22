22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişim yaratmaya devam ediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum ise indirim ve zam haberleriyle şekilleniyor.

Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim geldi. Fiyatlar yeniden şekillendi.

Gelen indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.

Peki 22 Ekim 2024 Salı günü benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu?

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 42.74 TL

Motorin: 41.84 TL

LPG: 24.59 TL

ANKARA

Benzin: 43.26 TL

Motorin: 42.44 TL

LPG: 25.14 TL

İZMİR

Benzin: 43.71 TL

Motorin: 42.94 TL

LPG: 25.04 TL