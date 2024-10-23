22 Ekim reyting sonuçları: Bahar dizisi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total reytinglerde 1. sırayı Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar" zirveye yerleşti. 2.Sırada ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" dikkat çekti. 3.Sırada ise "Bahar" dizisinin özeti yer aldı.

AB reytinglerde 1.Sırada yine "Bahar" ilk sırada. 2.Sırada TRT1'in tarih temalı dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" yer aldı. 3.Sırada ise "Bahar" dizisinin özeti yer aldı.

ABC reytinglerde 1.Sırada "Bahar" yine liderliği elden bırakmadı ve 2.Sırada "Bahar" dizisinin özeti dikkat çekti. 3.Sırada "Mehmed Fetihler Sultanı" yer aldı.