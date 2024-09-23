22 Eylül reyting sonuçları: Deha dizisi reytinglere damga vurdu 22 Eylül 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Deha” yer aldı. Total’de 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Teşkilat” yer aldı. Total 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Deha” yer aldı. AB’de 2. sırada “Teşkilat” yer aldı. AB 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Deha” yer aldı. ABC’de 2. sırada “Teşkilat” yer aldı. ABC 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.