22 Mayıs (bugün) İstanbul’da metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı?

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, ödeme alamadıkları gerekçesiyle 3.041 aracın 22 Mayıs 2025 tarihinde çalışmayacağını duyurdu.

Bu gelişme, özellikle şehir içi ulaşımı yoğun olarak kullanan vatandaşların gündeminde büyük yer tutuyor.

Peki, 22 Mayıs’ta İstanbul’da metrobüs ve metro seferleri nasıl işleyecek? Toplu taşıma araçlarında kısıtlama olacak mı?

BUGÜN METRO VE METROBÜS HİZMET VERECEK Mİ?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, ödeme sorunları nedeniyle 3.041 aracın 22 Mayıs 2025 tarihinde çalışmayacağını duyurdu.

Ancak İstanbul Valiliği ve İETT’den herhangi bir açıklama gelmediği için metrobüs ve metro hatlarının normal seyrinde hizmet vermesi bekleniyor.

Bu kararın sadece özel halk otobüslerini kapsaması nedeniyle, kent içi ulaşımda büyük bir aksama yaşanması öngörülüyor. İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması için özellikle metrobüs ve metro gibi alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etmesi tavsiye ediliyor.