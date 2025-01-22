22 Ocak 2025 diziler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Sahipsizler…

Haber Merkezi

21 Ocak 2025’te Bolu’da meydana gelen otel yangını, televizyon dünyasını da yasa boğdu.

Pek çok dizi yapımcısı, yaşanan olayın ardından yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Dizilerin yayınlanmayan bölümleri için izleyiciler yeni tarih açıklamalarını beklerken, Çarşamba akşamı ekranlarda yer alacak programlar ve dizilerle ilgili bilgiler büyük bir merak konusu oldu.

Kuruluş Osman, Sandık Kokusu ve Annem Ankara gibi dizilerin takipçileri “22 Ocak 2025 Çarşamba günü hangi diziler yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte güncel bilgiler…

BU AKŞAM KURULUŞ OSMAN VAR MI?

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 22 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

SANDIK KOKUSU BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi’nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi, güncel bilgilere göre bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak.

BU AKŞAM ANNEM ANKARA VAR MI?

Son dönemlerin en popüler dizisi Annem Ankara’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Kanal D’nin yayın akışına göre 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star TV’de büyük ses getiren Sahipsizler dizisi, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü (bu akşam) yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak.