23 Ağustos 2024: Bugün cuma namazı saat kaçta? İllere göre namaz vakitleri Cuma günü ibadetlerini tamamlayan İslam alemi, öğle vaktinde cuma namazını eda ediyor. Bu kapsamda, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 23 Ağustos cuma namazı saat kaçta? İşte namaz vakitleri...

Editör: Yağmur Dinç

Müslümanlar için kıymetli olan cuma günü, cuma namazı ile daha da anlam kazanıyor.

Haftanın en değerli günü cuma günüdür. Peygamberimiz sallâllahu aleyhi ve sellem cuma gününün faziletini şöyle beyan etmiştir:

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)

Bu kapsamda, cumaları Müminlerin öğle namazını cemaatle eda etmeleri tavsiye olunuyor.

Diyanet; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin cuma vaktini yayınladı.

Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Ağustos 2024 cuma vakitleri...

23 Ağustos Cuma vakitleri 2024

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:12'de kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:19'da kılınacak.