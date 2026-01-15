12 rekatlık Miraç namazı kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Miraç Gecesi; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yüce Allah’ın huzuruna kabul edildiği, ümmete beş vakit namazın farz kılındığı ve müminlere ilahi rahmet ile müjdelerin verildiği son derece kıymetli bir gecedir.

Bu yönüyle Miraç Kandili, İslam dünyasında derin bir manevi anlam taşır.

Bu müstesna geceyi dua, zikir, namaz ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle değerlendirmek; tövbe ederek manevi arınma yaşamak ve Allah’a yakınlaşmak için önemli bir fırsat olarak görülür.

Miraç Kandili’nde kılınan nafile namazlar, edilen dualar ve yapılan ibadetlerin büyük sevaplara vesile olacağına inanılır.

Miraç Kandili’nde kılınacak namazlar, 15 Ocak 2026 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece eda edilir. Bu namazlar, akşam ile yatsı namazı arasında veya yatsıdan sonra kılınabilir.

12 REKAT MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI:

Miraç Kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı iki rekatlar halinde kılınır.

Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra 100 defa: “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denir.

Bundan sonra ise 100 defa istiğfar ederek yüz defa da Salat ve Selam okunur.

Bu hususta rivayet edilen Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur:

“Recep ayında bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recep’in bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir Sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur, sonra da Peygamber Efendimize yüz defa salat okursa; bu kişi dünyadan veya ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Teala onun bütün dualarını kabul eder.”