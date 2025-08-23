23 Ağustos 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor

İtalya Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli

21:45 Milan - Cremonese

21:45 Roma - Bologna

İspanya La Liga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

İngiltere Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland

17:00 Brentford - Aston Villa

19:30 Arsenal - Leeds United

Fransa Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Almanya Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

16:30 Union Berlin - Stuttgart

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund