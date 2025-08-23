23 Ağustos 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor
21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği
Trendyol 1. Lig
16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor
19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor
21:30 Iğdır FK - Van Spor FK
21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor
İtalya Serie A
19:30 Genoa - Lecce
19:30 Sassuolo - Napoli
21:45 Milan - Cremonese
21:45 Roma - Bologna
İspanya La Liga
18:00 Mallorca - Celta Vigo
20:30 Atletico Madrid - Elche
22:30 Levante - Barcelona
İngiltere Premier Lig
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Burnley - Sunderland
17:00 Brentford - Aston Villa
19:30 Arsenal - Leeds United
Fransa Ligue 1
18:00 Marsilya - Paris FC
20:00 Nice - Auxerre
22:05 Lyon - Metz
Almanya Bundesliga
16:30 Heidenheim - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
16:30 Union Berlin - Stuttgart
16:30 Freiburg - Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund