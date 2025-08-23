Abone ol: Google News

23 Ağustos 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 14:02
Trendyol Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor 

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor 

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK 

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor

İtalya Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli 

21:45 Milan - Cremonese 

21:45 Roma - Bologna

İspanya La Liga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

İngiltere Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland 

17:00 Brentford - Aston Villa 

19:30 Arsenal - Leeds United

Fransa Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Almanya Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 

16:30 Union Berlin - Stuttgart 

16:30 Freiburg - Augsburg 

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim 

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

