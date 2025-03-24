23 Mart reyting sonuçları: Milli maç herkesi ekrana kilitledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda milli maç zirvede yer alırken, aksiyon dizisi Teşkilat ve haber bülteni Now Ana Haber Hafta Sonu ilk üçte kendine yer buldu.

AB grubunda da milli maç zirveyi kaptı. Onu, Teşkilat ve günün öne çıkan haberlerini derleyen Now Ana Haber Hafta Sonu takip etti.