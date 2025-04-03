23 Nisan 2025 hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi?

Yağmur Uçar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan, her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.

Nisan ayına girilmesi ile birlikte bayram heyecanı başlarken, bu yıl hangi güne denk geleceği merak ediyor.

23 Nisan için okullarda törenler, gösteriler ve okuma bayramları hazırlanıyor.

Aynı zamanda yurtta birçok etkinlik ve kutlama da düzenleniyor.

Peki; 23 Nisan 2025 ne zaman, hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN 2025 TATİL Mİ

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 1920'yi anmak amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

Bu nedenle 23 Nisan, Türkiye genelinde okullar, devlet daireleri ve diğer resmi kurumlar tarafından tatil olarak kabul edilir.

2025 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe denk gelmektedir.