23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs...

Yağmur Uçar

23 Nisan 1920'de Türkiye milli tarihinin başlangıcını simgeleyen TBMM açılmış, böylece M.K. Atatürk'ün her zaman idealinde bulunan ve Türk milletine yakışabilecek tek yönetim biçimi olan ulusal egemenlik kabul edilmiştir.

23 Nisan ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 1924 yılından beri kutlanmaktadır.

Resmi tatil olarak bu sene çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan'da okullar ve resmi kurumlar kapalı olacak.

Aynı zamanda toplu ulaşımda indirim de merak konusu.

Peki; 23 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu ile yarın metro, metrobüs, İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak. Öte yandan Ankara'da da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu.