235 bin TL’si olana 3+1 ev veriliyor: İşte başvuru şartları

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Dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatları sunmaya devam eden TOKİ, yeni bir konut projesini duyurdu.

Yüksek ev fiyatları yüzünden ev almakta zorlananlar için büyük bir avantaj sağlayan bu projede, 235.000 TL peşinata sahip olanlar 3+1 ev sahibi olabilecek.

Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilecek bu satışlarda, konforlu ve uygun fiyatlı evler, ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

TOKİ, ev almak isteyenler için sunduğu yeni kampanyanın detaylarını açıklarken, başvuru şartları ve ödeme koşullarını da belirledi.

Peki, TOKİ’ye başvuru şartları neler? Başvurular hangi illerde kabul edilecek?

TOKİ KONUT SATIŞININ DETAYLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayata geçirdiği yeni konut projesi ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Kocadere Mahallesi’nde başlatılan bu projede toplamda 326 adet konut satışa sunuluyor. Özellikle 3+1 daireler için belirlenen 235.000 TL peşinat, pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor.

TOKİ’nin Pamukkale’deki yeni konut projesinde 3+1 daireler için 180 ay vade seçeneği sunuluyor. Aylık taksit tutarı ise 11.755 TL olarak belirlenmiş durumda.

Projenin peşinat bedeli ise konut bedelinin %10’u olarak hesaplanıyor. Örneğin, zemin kattaki bir 3+1 dairenin peşinatı 235.000 TL olurken, 1. kattaki bir daire için bu tutar 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TOKİ’nin ödeme planları ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.