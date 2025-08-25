24 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef eleme oyunu reytingleri devirdi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Şark Bülbülü (Türk Sineması)”, 3. sırada ise “Sivri Akıllılar (Türk Sineması)” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada “Şark Bülbülü (Türk Sineması)” yer aldı.