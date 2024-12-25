24 Aralık reyting sonuçları: Bahar dizisi zirveyi kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

ATV'nin gündüz kuşağındaki sevilen programı "Esra Erol’da" Total kategorisinde zirvede yer aldı. Onu, yine ATV’de ekrana gelen "Bir Gece Masalı" ve Show TV’nin iddialı dizisi "Bahar" takip etti.

AB kategorisinde ise Show TV'nin dizisi "Bahar" ilk sırayı alırken, TRT 1’in tarih temalı dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" ikinci sırada yer aldı. FOX’un haber programı "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ise üçüncü oldu.

ABC kategorisinde de "Bahar" birinci sıradaki yerini korurken, "Mehmed Fetihler Sultanı" ikinci, "Esra Erol’da" ise üçüncü sırada kendine yer buldu.