24 ayar altın ve 22 ayar altın arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Altın, yüzyıllardır hem yatırım hem de süs eşyası olarak değerini koruyan bir madendir.

Ancak, altının ayarına göre saflık derecesi ve kullanım alanı değişiklik göstermektedir.

Altın alırken karşımıza en sık çıkan iki seçenek 24 ayar ve 22 ayar altındır.

Peki, bu iki ayar arasındaki farklar nelerdir? İşte ikisi arasındaki temel farklar...

24 Ayar Altın

Saflık Oranı: 24 ayar altın, %99.9 oranında saf altından oluşur. En saf altın türüdür.

Yumuşaklık: Saf olduğu için oldukça yumuşaktır. Kolayca şekil alabilir ancak bu nedenle dayanıklılığı düşüktür.

Kullanım Alanları: Genellikle külçe altın, yatırım altını veya mücevher süslemelerinde kullanılır. Günlük kullanım için pek uygun değildir.

Renk: Parlak sarı bir renge sahiptir.

22 Ayar Altın

Saflık Oranı: 22 ayar altın, %91.6 saf altın içerir. Kalan %8.4 oranında gümüş, bakır gibi alaşımlar bulunur.

Dayanıklılık: Alaşımlar sayesinde 22 ayar altın daha sert ve dayanıklıdır. Günlük takı ve mücevherlerde kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları: Bilezik, kolye, yüzük gibi takıların yapımında sıkça tercih edilir.

Renk: Hafif mat bir sarı tona sahiptir, bu da içindeki alaşımlardan kaynaklanır.

Özetle 24 ayar altın, en saf ve yumuşak altın türüdür, yatırım için idealdir. 22 ayar altın ise daha dayanıklı olduğu için takı yapımında yaygın olarak kullanılır. Saflık arttıkça altının yumuşaklığı ve parlaklığı, dayanıklılığı azaldıkça da kullanım alanları farklılaşır.