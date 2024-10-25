24 Ekim reyting sonuçları: Fenerbahçe - Manchester United maçı reytingleri yıktı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı. Total’de 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri” tekrar bölümü yer aldı.Total 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı. AB’de 2. sırada “UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri” tekrar bölümü yer aldı. AB 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı. ABC’de 2. sırada “UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri” tekrar bölümü yer aldı. ABC 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.