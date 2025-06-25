24 Haziran reyting sonuçları: Benfica - Bayern Münih maçı reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Fifa Kulüpler Dünya Kupası 3. grup maçı Benfica - Bayern Münih karşılaşması, Total'de 7. sıraya yerleşti.

İlk sırada Esra Erol'da programı yer alırken, ikinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.