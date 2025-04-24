24 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz
24 Nisan 2025 Perşembe günü altın almak ya da satmak isteyenler, güncel fiyatları merak ediyor.
Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın gibi çeşitlerde son durumu sizler için derledik.
Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.
Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor.
Peki, 24 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte bugünkü altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.097 TL
Satış: 4.098 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.690 TL
Satış: 6.843 TL
Yarım altın
Alış: 13.339 TL
Satış: 13.687 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.753 TL
Satış: 28.172 TL