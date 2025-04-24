24 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz

24 Nisan 2025 Perşembe günü altın almak ya da satmak isteyenler, güncel fiyatları merak ediyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın gibi çeşitlerde son durumu sizler için derledik.

Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor.

Peki, 24 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte bugünkü altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.097 TL

Satış: 4.098 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.690 TL

Satış: 6.843 TL

Yarım altın

Alış: 13.339 TL

Satış: 13.687 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 27.753 TL

Satış: 28.172 TL