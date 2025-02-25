24 Şubat reyting sonuçları: Zirvenin sahibi değişmedi! Uzak Şehir, Kızıl Goncalar...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir zirveyi kaptı. Özet bölümü ise ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada Esra Erol’da programı yer aldı.

AB grubunda da zirve değişmedi. Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşirken, Kızıl Goncalar ikinci sırada yer aldı. Uzak Şehir dizisinin özeti ise üçüncü sırayı kaptı.