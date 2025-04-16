25 bin atama ne zaman 2025? MEB 25 bin öğretmen ataması tarihleri

Yağmur Uçar

Atama bekleyen binlerce öğretmene müjde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığını aktardı.

Gözler MEB'e çevrilirken, atama detayları hızla araştırılmaya başladı.

Öğretmen adayları, "25 bin atama ne zaman", "25 bin atama tarihleri belli mi", "25 bin atama branşları açıklandı mı" gibi soruları arama motorlarına yöneltti.

MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.

Peki; 25 bin öğretmen ataması ne zaman 2025? İşte konuya dair detaylar...

25 BİN ATAMA NE ZAMAN 2025

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.

Erdoğan, "Millî Eğitim Bakanlığımız, atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak." dedi.

Branşlar ve dağılım da kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.

Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.