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25 Kasım 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

25 Kasım 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2 haftada bir Pazartesi yapılan kabine toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısı olacak mı?