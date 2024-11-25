25 Kasım 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı günlük takvimine göre Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. 2 hafta aralıkla pazartesi günleri yapılan Kabine toplantısının 25 Kasım (bugün) toplanıp toplanmayacağı merak ediliyor.
Kabine Toplantısı'nda İsrail-Gazze-Lübnan'daki son gelişmelerin, kayyum atamalarının ve ekonomik konular gibi gündemin nabzını tutan başlıkların ele alınması bekleniyor.
25 Kasım 2024 Pazartesi günü kabine toplantısının düzenlenip düzenlenmeyeceği konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor? İşte, 25 Kasım Kabine Toplantısı hakkında tüm detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı 25 Kasım Pazartesi bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.