25 Kasım Pazartesi metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy...

Yağmur Dinç

İstanbulluların hayatını kolaylaştıran metro, bugün 15.00 itibarıyla hizmet dışı olacak.

Metro İstanbul ve İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kapalı olan istasyonlar duyuruldu.

Metro kullanan vatandaşlar ise nedenini ve ne zaman açılacağını merak etti.

Peki, bugün metro kapalı mı, neden? 25 Kasım metro neden kapalı? Ne zaman açılacak? İşte Şişli-Mecidiyeköy, Osmanbey, Taksim, Şişhane metro hattında son durum...

25 KASIM 2024 METRO KAPALI MI

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.

METRO NEDEN KAPALI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildi.

İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Bu nedenle, bölgeye metro ile ulaşım hizmete kapatıldı.

Ne zaman açılacağı henüz belirlenmedi ancak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü sebebiyle olduğu tahmin ediliyor.