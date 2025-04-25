25 Nisan Cuma deprem mi oldu 2025? AFAD son dakika son depremler...

Yağmur Uçar

25 Nisan 2025 08:40:00 itibariyle Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbullu vatandaşlar, cuma sabahına depremle uyanmanın endişesi içerisinde.

Bu durumda, arama motorlarına yöneltilen "deprem mi oldu" sorusu, yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin ardından artçılar da hissedilmeye devam ediyor.

AFAD, son dakika depremleri anlık olarak paylaşıyor.

Peki; bugün deprem mi oldu? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İşte 25 Nisan 2025 son depremler...

AFAD SON DEPREMLER EKRANI