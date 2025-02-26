25 Şubat reyting sonuçları: Kral Kaybederse dizisi zirveye oturdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda ATV’de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi, birinci sırayı kaptı. İkinci sırada Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse yer alırken, üçüncü sırada Esra Erol’da programı yer aldı.

AB ve ABC gruplarında zirveyi Kral Kaybederse dizisi kaptı.