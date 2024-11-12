250 Bin Sosyal Konut Projesi: Sosyal konutlar hangi illerde kaç tane yapılacak?

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde TOKİ, ihale süreçlerini sürdürüyor ve yeni konut, altyapı ve çevre düzenlemeleri için tarihleri belirledi.

İhale süreci 7 Kasım’da başladı ve Haziran 2025’e kadar devam edecek. 128 bin 378’i büyükşehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacağının duyurulmasının ardında sosyal konutların yapılacağı şehirler merak edildi.

Toplamda 70 ilde yapılacağı belirtilen sosyal konutlar hakkında detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki, Sosyal konutlar nerelerde yapılacak? Hangi illerde kaç adet sosyal konut yapılacak? İşte, detaylar…

SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLLERDE KAÇ TANE YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi, İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla konutun yapılacağı iller olacak. İstanbul’un Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 13 bin 646, İzmir’de ise 11 bin 325 konut inşa edilecek. Diğer büyükşehirlerdeki konut sayılarına göre Antalya 6 bin 799, Bursa 6 bin 305, Konya 5 bin 300 konutla öne çıkacak.

Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:

Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799

Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682

Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339

Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305

Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300

Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349

Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394

Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150

Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300

Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476

Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40

Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915

Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3

Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678

Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318

Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989

Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900