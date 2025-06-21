250'den fazla şubesi vardı! Ünlü döner zinciri konkordato ilan etti!

Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti.

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme Ekrem Coşkun Döner'e 3 aylık geçici süre verdi. Ayrıca şirkete bir de konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

Şirket bu süreçte borçlarını ödeyerek iflastan kurtulmaya çalışacak. Şirketin bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.

Ayrıca şirket ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.