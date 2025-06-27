26 Haziran reyting sonuçları: Çift Kişilik Oda zirveyi kaptırdı! İşte dünün birincisi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 HAZİRAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi, Total ve AB grubunda 3. sıraya yerleşti. ABC grubunda ise 2. sıraya yükseldi.